Прах журналиста Сергея Доренко развеяли на керченской горе Митридат

Об этом вдова написала на своей странице в инстаграме. Доренко приехала в Керчь, поскольку этот город — малая родина журналиста. Она развеяла прах вместе с двумя дочерьми на горе Митридат.

«На рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву". Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать — "вот и все"», — написала вдова журналиста.

Она добавила, что Доренко был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого.