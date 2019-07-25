Прах журналиста Сергея Доренко развеяли на керченской горе Митридат

Крым, Вся Россия

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В Керчи 24 июля Юлия Доренко развеяла прах своего погибшего супруга Сергея Доренко

Об этом вдова написала на своей странице в инстаграме. Доренко приехала в Керчь, поскольку этот город — малая родина журналиста. Она развеяла прах вместе с двумя дочерьми на горе Митридат.

«На рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву". Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать — "вот и все"», — написала вдова журналиста.

Она добавила, что Доренко был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого.

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Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своём духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву». Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать - «вот и всё». Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас

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Как писали Юга.ру, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко 9 мая умер в столице на 60-м году жизни. Он ехал на мотоцикле, когда у него остановилось сердце.

Часть праха Доренко захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил RT.

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