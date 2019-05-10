Журналист Сергей Доренко погиб после ДТП на мотоцикле в Москве

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в Москве. Ему было 59 лет

Доренко был за рулем своего мотоцикла Triumph Bonneville, двигался по Садовому кольцу, около 18:20 потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с бетонным ограждением. По предварительным данным, журналист умер от естественных причин: во время движения у него остановилось сердце. Травмы, которые он получил при падении с мотоцикла, не были критическими, пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Очевидцы вызвали на место аварии медиков. Те больше часа пытались реанимировать пострадавшего, но он умер, не приходя в сознание.

Телеканал «360» опубликовал видео ДТП, на котором видно, как его мотоцикл заносит влево, в результате чего он выезжает на встречную полосу.