Журналист Сергей Доренко погиб после ДТП на мотоцикле в Москве
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в Москве. Ему было 59 лет
Доренко был за рулем своего мотоцикла Triumph Bonneville, двигался по Садовому кольцу, около 18:20 потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с бетонным ограждением. По предварительным данным, журналист умер от естественных причин: во время движения у него остановилось сердце. Травмы, которые он получил при падении с мотоцикла, не были критическими, пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Очевидцы вызвали на место аварии медиков. Те больше часа пытались реанимировать пострадавшего, но он умер, не приходя в сознание.
Телеканал «360» опубликовал видео ДТП, на котором видно, как его мотоцикл заносит влево, в результате чего он выезжает на встречную полосу.
Сергея Доренко похоронят в Москве на Троекуровском кладбище, сообщает РИА «Новости».
В 1990-х и 2000-х Доренко работал ведущим на центральных телеканалах, возглавлял и продюсировал авторские и независимые программы. После резких сюжетов о политиках Примакове и Лужкове, считавшихся тогда главными конкурентами премьер-министра Владимира Путина, получил кличку «телекиллер». Его уволили с «Первого канала» в сентябре 2000 года из-за выпуска, в котором ведущий резко раскритиковал действия властей и лично президента Владимира Путина во время операции по спасению подводной лодки «Курск».
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