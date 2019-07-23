В Краснодаре запустили единый портал эвакуации транспорта

Краснодарцы могут узнать информацию об эвакуированном транспорте на новом специальном ресурсе

«На портале "Эвакуация транспорта" собрана вся информация о дате и времени эвакуации, месте погрузки на эвакуатор, марке, номере и модели автомобиля, а также организациях, которые осуществили транспортировку. Также есть система поиска, по которой, если владелец авто укажет марку, номер и дату помещения автомобиля на стоянку, сможет быстро узнать, где находится его машина», — рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее информация публиковалась с специальном разделе на сайте мэрии, теперь же ссылка в этом разделе будет вести на новый портал.

В городском департаменте транспорта пояснили, что это связано со вступившими в силу изменениями в краевом законодательстве. Согласно ним, полномочия по перемещению и хранению задержанного транспорта от всех муниципалитетов перешли министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.