В Краснодаре запустили единый портал эвакуации транспорта
Краснодарцы могут узнать информацию об эвакуированном транспорте на новом специальном ресурсе
«На портале "Эвакуация транспорта" собрана вся информация о дате и времени эвакуации, месте погрузки на эвакуатор, марке, номере и модели автомобиля, а также организациях, которые осуществили транспортировку. Также есть система поиска, по которой, если владелец авто укажет марку, номер и дату помещения автомобиля на стоянку, сможет быстро узнать, где находится его машина», — рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.
Ранее информация публиковалась с специальном разделе на сайте мэрии, теперь же ссылка в этом разделе будет вести на новый портал.
В городском департаменте транспорта пояснили, что это связано со вступившими в силу изменениями в краевом законодательстве. Согласно ним, полномочия по перемещению и хранению задержанного транспорта от всех муниципалитетов перешли министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
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