В выходные на Кубани прогнозируют дожди и похолодание до 12 °С
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 19-21 июля
По данным Краснодарского гидрометцентра, 19 июля в крае, в том числе на Черноморском побережье ожидаются кратковременные дожди с грозой, местами сильные осадки, возможен град. Дневная температура воздуха — 25-30 °С, на побережье Черного моря — до 31 °С.
В Краснодаре 19 июля возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до 28 °С.
20 и 21 июля в регионе пройдут дожди и грозы. Ночная температура воздуха составит 15-20 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает до 12-17 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 25-30 °С, местами до 32 °С.
На Черноморском побережье в выходные сохранится дождливая погода. Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 19-24 °С, днем будет 25-30 °С.
В Краснодаре в субботу будет солнечно, воздух прогреется до 30 °С. Однако в воскресенье в краевой центр вернется циклон, который принесет дожди и небольшое похолодание — днем будет около 25 °С. Ночные температуры 20 и 21 июля — 17-20 °С.
Температура воды в Черном и Азовском морях — 23-25 °С.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи до 22 июля будет действовать режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды.
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