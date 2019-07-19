В выходные на Кубани прогнозируют дожди и похолодание до 12 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 19-21 июля

По данным Краснодарского гидрометцентра, 19 июля в крае, в том числе на Черноморском побережье ожидаются кратковременные дожди с грозой, местами сильные осадки, возможен град. Дневная температура воздуха — 25-30 °С, на побережье Черного моря — до 31 °С.

20 и 21 июля в регионе пройдут дожди и грозы. Ночная температура воздуха составит 15-20 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает до 12-17 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 25-30 °С, местами до 32 °С.

На Черноморском побережье в выходные сохранится дождливая погода. Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 19-24 °С, днем будет 25-30 °С.

В Краснодаре в субботу будет солнечно, воздух прогреется до 30 °С. Однако в воскресенье в краевой центр вернется циклон, который принесет дожди и небольшое похолодание — днем будет около 25 °С. Ночные температуры 20 и 21 июля — 17-20 °С.

Температура воды в Черном и Азовском морях — 23-25 °С.