Огнестрельное оружие, замаскированное под письменные ручки нашли на сочинской таможне у жителя Абхазии

Краснодарский край, В мире

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ФСБ 19 июля сообщила, что перекрыла канал незаконной поставки огнестрельного оружия из Абхазии в Сочи

В Адлере на таможенном посту 2 июля сотрудники ФСБ вместе с пограничниками обнаружли, что житель Сухуми пытается нелегально ввести оружие в на территорию России.

У мужчины нашли четыре огнестрельных нарезных однозарядных оружия скрытого ношения, замаскированных под канцелярские ручки, сигнальный пистолет «Сталкер», переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 5,6 мм, а также боеприпасы.

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Все это изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел полиции. После экспертизы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду оружия и боеприпасов), сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в феврале 2018 года в американском штате Вирджиния арестовали двух выходцев из Чечни по обвинению в международной контрабанде оружия и отмывании денег.

Контрабанда Оружие Сочи ФСБ
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Огнестрельное оружие, замаскированное под письменные ручки нашли на сочинской таможне у жителя Абхазии
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