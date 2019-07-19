Огнестрельное оружие, замаскированное под письменные ручки нашли на сочинской таможне у жителя Абхазии

ФСБ 19 июля сообщила, что перекрыла канал незаконной поставки огнестрельного оружия из Абхазии в Сочи

В Адлере на таможенном посту 2 июля сотрудники ФСБ вместе с пограничниками обнаружли, что житель Сухуми пытается нелегально ввести оружие в на территорию России.

У мужчины нашли четыре огнестрельных нарезных однозарядных оружия скрытого ношения, замаскированных под канцелярские ручки, сигнальный пистолет «Сталкер», переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 5,6 мм, а также боеприпасы.