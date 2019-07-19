Огнестрельное оружие, замаскированное под письменные ручки нашли на сочинской таможне у жителя Абхазии
ФСБ 19 июля сообщила, что перекрыла канал незаконной поставки огнестрельного оружия из Абхазии в Сочи
В Адлере на таможенном посту 2 июля сотрудники ФСБ вместе с пограничниками обнаружли, что житель Сухуми пытается нелегально ввести оружие в на территорию России.
У мужчины нашли четыре огнестрельных нарезных однозарядных оружия скрытого ношения, замаскированных под канцелярские ручки, сигнальный пистолет «Сталкер», переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 5,6 мм, а также боеприпасы.
Все это изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел полиции. После экспертизы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду оружия и боеприпасов), сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в феврале 2018 года в американском штате Вирджиния арестовали двух выходцев из Чечни по обвинению в международной контрабанде оружия и отмывании денег.
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