Двое выходцев из Чечни арестованы в Америке за попытку контрабанды оружия под видом посуды

В американском штате Вирджиния арестовали двух жителей Александрии по обвинению в международной контрабанде оружия и отмывании денег

Прокуратура Восточного округа Вирджинии сообщила на своем сайте, что двое выходцев из Чечни — 28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов — приобрели более 100 единиц разобранного огнестрельного оружия, чтобы отправить его в Чеченскую Республику без лицензии. Они пытались замаскировать оружие под кухонные принадлежности.

Арестованным предъявлено обвинение в нарушении закона о контроле за экспортом вооружения, контрабанде, сетевом мошенничестве и мошенничестве с банками, а также отмывании денег. Они могут получить до 20 лет тюрьмы, но в прокуратуре отметили, что обычно суд дает срок меньше максимального.

Кто именно был конечным адресатом поставки, не сообщается. Кроме прокуратуры в расследовании приняли участие службы контрразведки и экспортного контроля Минюста США.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года полиция задержала в Австрии девятерых уроженцев Чечни. Им вменяли создание преступной организации, квалифицированное мошенничество, поджог, вымогательство, шантаж и незаконный оборот оружия и наркотиков.