В Хадыженске мужчина зарезал 38 соседских коз

В Апшеронском районе в июле завели уголовное дело на мужчину, который убил 38 коз

22 июня житель Хадыженска обнаружил у себя в дворе 38 зарезанных коз и сообщил об этом в полицию. В совершении преступления заподозрили соседа мужчины, в доме которого нашли вещи со следами крови животных.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 19 июля рассказали порталу Юга.ру, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ущерб превысил 200 тыс. рублей, предполагаемый преступник его уже возместил.

В пресс-службе кубанской полиции сказали, что им неизвестны мотивы и подробности произошедшего.