В Хадыженске мужчина зарезал 38 соседских коз
В Апшеронском районе в июле завели уголовное дело на мужчину, который убил 38 коз
22 июня житель Хадыженска обнаружил у себя в дворе 38 зарезанных коз и сообщил об этом в полицию. В совершении преступления заподозрили соседа мужчины, в доме которого нашли вещи со следами крови животных.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 19 июля рассказали порталу Юга.ру, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ущерб превысил 200 тыс. рублей, предполагаемый преступник его уже возместил.
В пресс-службе кубанской полиции сказали, что им неизвестны мотивы и подробности произошедшего.
Как сообщали Юга.ру, 20 октября в Ессентуках 60-летний мужчина из охотничьего ружья убил соседа и его собаку, после чего покончил с собой. В Нефтекумске ночью 15 декабря 61-летний метсный житель зарезал знакомого за то, что тот пинал его собаку.
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