На Ставрополье мужчина убил знакомого за то, что тот пинал его собаку

Ставропольский край

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В Нефтекумске Ставропольского края на мужчину завели уголовное дело об убийстве знакомого

По данным следствия, ночью 15 декабря 40-летний мужчина выпивал в гостях у своего 61-летнего знакомого. Приятели начали ссориться и гость стал обзывать хозяина дома, его родственников, а также пинать его собаку. Мужчина не выдержал оскорблений и охотничьим ножом ударил товарища в грудь, когда провожал домой. От полученного ранения потерпевший умер на месте.

После убийства мужчина оставил тело знакомого на улице и ушел домой.

Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в Ессентуках мужчина убил соседа и его собаку, а потом покончил с собой.

Следственный комитет смерть Убийство
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