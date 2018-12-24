На Ставрополье мужчина убил знакомого за то, что тот пинал его собаку
В Нефтекумске Ставропольского края на мужчину завели уголовное дело об убийстве знакомого
По данным следствия, ночью 15 декабря 40-летний мужчина выпивал в гостях у своего 61-летнего знакомого. Приятели начали ссориться и гость стал обзывать хозяина дома, его родственников, а также пинать его собаку. Мужчина не выдержал оскорблений и охотничьим ножом ударил товарища в грудь, когда провожал домой. От полученного ранения потерпевший умер на месте.
После убийства мужчина оставил тело знакомого на улице и ушел домой.
Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в октябре в Ессентуках мужчина убил соседа и его собаку, а потом покончил с собой.
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