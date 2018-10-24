В Ессентуках мужчина убил соседа, его собаку и покончил с собой

В Ессентуках мужчина 20 октября убил соседа и его собаку, после чего покончил с собой

По данным следствия, утром 60-летний местный житель из-за конфликта с 42-летним соседом взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил ему в грудь. Затем мужчина застрелил соседскую собаку, из-за которой тоже случались ссоры.

После убийства мужчина вернулся в свой дом и покончил с собой.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.