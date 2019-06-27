О происшествии порталу Юга.ру рассказала журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко. По ее словам, 23 июня она прибыла на место прорыва канализационного коллектора в районе особо охраняемой природной территории «Прилагунье», и когда попыталась заснять слив стоков, помощница мэра выхватила у нее телефон и попыталась удались записи. Макаренко попробовала забрать телефон, а в ответ получила удар по голове. У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы и заподозрили сотрясение мозга. Она написала заявление в Следственный комитет, заявив о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ).

27 июня в администрации Новороссийска прокомментировали конфликт. Там упоминается имя второй его участницы — помощницы мэра Анжелики Коваленко.

Коваленко заявила, что Макаренко пыталась вмешаться в работу сотрудников МУП «Водоканал», которые занимались ликвидацией аварии на коллекторе, вела себя агрессивно и мешала проведению работ. Ее попросили покинуть площадку, так как нахождение постороннего человека при ведении аварийно-восстановительных работ запрещено правилами техники безопасности.

По словам Коваленко, журналистка отказалась выполнять требования.

«На журналиста никто не нападал. Наоборот, она требовала комментариев от занятых восстановительными работами сотрудников "Водоканала", толкнула одного из них. Я увидела, как она замахнулась на сотрудника и резко подняла вверх руку с телефоном. Опасаясь, что журналист может ударить меня телефоном по голове, машинально схватилась за него, чтобы предотвратить удар», — отметила помощница мэра.

В администрации города добавили, что проверка правоохранительных органов установит, имело ли место воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

«Но стоит отметить, что вряд ли на очистных сооружениях в поселке Алексино журналист смогла бы раздобыть сенсацию, ради которой стоило лезть грудью на амбразуру — корректное поведение при сборе информации, особенно в зоне повышенной опасности, никто не отменял», — подчеркнули в мэрии.

Там отметили, что ограничения по работе СМИ в зонах восстановительных и аварийных работ существуют во всех странах, что продиктовано, прежде всего, заботой о безопасности журналистов.