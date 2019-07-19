В Краснодаре женщина споткнулась на ж/д путях и попала под поезд

В Краснодаре утром 19 июля пассажирский поезд переехал женщину, которая упала на железнодорожных путях

На ж/д станции «Лорис» пассажирский поезд Уфа — Адлер сбил пешехода. По словам машиниста, женщина переходила пути, но внезапно споткнулась и потеряла равновесие. Водитель поезда применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Женщина погибла на месте.

Следователи устанавливают личность погибшей и обстоятельства произошедшего, рассказали 19 июля в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.