В Краснодаре женщина споткнулась на ж/д путях и попала под поезд
В Краснодаре утром 19 июля пассажирский поезд переехал женщину, которая упала на железнодорожных путях
На ж/д станции «Лорис» пассажирский поезд Уфа — Адлер сбил пешехода. По словам машиниста, женщина переходила пути, но внезапно споткнулась и потеряла равновесие. Водитель поезда применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Женщина погибла на месте.
Следователи устанавливают личность погибшей и обстоятельства произошедшего, рассказали 19 июля в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.
Как писали Юга.ру, ночью 11 июля в Тимашевске грузовой поезд переехал 31-летнюю местную жительницу.
Интервью с организатором Geek Picnic в Краснодаре Серафимой Чичевой
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.