На Кубани грузовой поезд насмерть сбил девушку

Поезд сбил 31-летнюю местную жительницу на перегоне Гречанная — Тимашевская в 23:55. По словам машиниста, он увидел девушку возле железнодорожных путей, применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщила 12 июля пресс-секретарь Краснодарского линейного упралвения МВД России на транспорте Наталья Олефиренко.