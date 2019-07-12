На Кубани грузовой поезд насмерть сбил девушку

Краснодарский край

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В Тимашевске ночью 11 июля грузовой поезд переехал местную жительницу

Поезд сбил 31-летнюю местную жительницу на перегоне Гречанная — Тимашевская в 23:55. По словам машиниста, он увидел девушку возле железнодорожных путей, применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщила 12 июля пресс-секретарь Краснодарского линейного упралвения МВД России на транспорте Наталья Олефиренко.

Как писали Юга.ру, 3 июля в Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд сбил машину на ж/д переезде, погиб 67-летний водитель из Краснодара.

Железная дорога Поезда Полиция смерть Тимашевский район
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