На Кубани грузовой поезд насмерть сбил девушку
В Тимашевске ночью 11 июля грузовой поезд переехал местную жительницу
Поезд сбил 31-летнюю местную жительницу на перегоне Гречанная — Тимашевская в 23:55. По словам машиниста, он увидел девушку возле железнодорожных путей, применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщила 12 июля пресс-секретарь Краснодарского линейного упралвения МВД России на транспорте Наталья Олефиренко.
Как писали Юга.ру, 3 июля в Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд сбил машину на ж/д переезде, погиб 67-летний водитель из Краснодара.
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