Две девочки и двое взрослых погибли при столкновении микроавтобуса с деревом под Геленджиком

В Геленджике вечером 16 июля произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетние

Авария случилась в 23:40 на трассе. Водитель автомобиля Ford Transit ехал от поселка Джубга в сторону Геленджика. По предварительным данным, он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии на месте погиб водитель иномарки, а также трое его пассажиров. Среди них были две несовершеннолетние девочки.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.