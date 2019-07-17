Две девочки и двое взрослых погибли при столкновении микроавтобуса с деревом под Геленджиком

Краснодарский край

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В Геленджике вечером 16 июля произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетние

Авария случилась в 23:40 на трассе. Водитель автомобиля Ford Transit ехал от поселка Джубга в сторону Геленджика. По предварительным данным, он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии на месте погиб водитель иномарки, а также трое его пассажиров. Среди них были две несовершеннолетние девочки.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщали Юга.ру, в Красноармейском районе вечером 7 июля произошла авария, в которой погибли четыре человека.

Геленджик ДТП Полиция
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