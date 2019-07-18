Жители Майкопского района смогут проголосовать по вопросу укрупнения образовательных организаций

В Майкопском районе с учетом мнения жителей будут вводить новую образовательную модель по созданию опорных школ с филиалами

Об этом порталу Юга.ру сообщил глава администрации района Олег Топоров.

Для мониторинга общественного мнения 19 и 20 июля будет проходить опрос граждан. Его устроят в форме голосования в десяти специально образованных пунктах на базе администраций сельских поселений. Для удобства жителей также организуют работу общественного транспорта к пунктам опроса.

«Голосующим при предъявлении паспорта будет предложено заполнить два опросных листа, один из них является едиными для всего Майкопского района. Гражданам нужно высказаться "за" или "против" новой образовательной модели. Вторые опросные листы отличаются в каждом сельском поселении, где жители должны будут выразить свое мнение о реорганизации конкретных школ их поселения», — рассказали в администрации Майкопского района.

Перед реализацией проекта в районе проводятся и другие формы мониторинга общественного мнения. В июне проект комплексного развития системы общеобразовательных учреждений района был представлен депутатам, обсуждался с родителяим.

Кроме того, 16 июля с участием Общероссийского народного фронта на базе школы в хуторе Шунтук состоялся образовательный семинар. Глава района Олег Топоров выразил благодарность активистам ОНФ в Адыгее за поддержку и конструктивные дополнения при реализации проекта комплексного развития системы образования Майкопского района.

Представители ОНФ также смогли убедиться в том, что реализация проекта по укрупнения образовательных организаций не предусматривает закрытие школ.

«Участие в семинаре приняли и эксперты из Москвы, где уже реализуется подобный проект. Они сообщили о положительных результатах эксперимента, поделились опытом. Также обсуждена возможность стажировки специалистов Майкопского района в образовательных центрах Москвы, где на протяжении нескольких лет успешно реализуется аналогичный проект», — отметили в администрации Майкопского района.

По словам директора школы № 1571 Москвы Марины Варгамян, новая образовательная модель позволяет повысить эффективность использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов школ.

Как сообщали Юга.ру, реализация проекта предусматривает поэтапное укрепление материально-технической базы школ и создание 11 образовательных центров. Планируется, что их создадут по модели «Базовая (опорная) школа с сетью филиалов». Реализация проекта позволит исключить низкие заработные платы учителей в малокомплектных школах. При этом основной педагогический состав всех школ не изменится.