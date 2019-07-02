В Майкопском районе хотят внедрить новую модель системы образования с 11 базовыми школами
В Майкопском районе Адыгеи школы хотят объединить в одну систему для обеспечения доступного и качественного образования
Реализация проекта предусматривает поэтапное укрепление материально-технической базы школ и создание 11 образовательных центров. Планируется, что их создадут по модели «Базовая (опорная) школа с сетью филиалов». Актуальность проекта связана с невысоким качеством образования в некоторых школах, нехваткой учителей, износом зданий, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации района.
По словам собеседника, в районе хотят создать устойчивую образовательную систему и решить проблему некомфортного обучения в сельской школе. Ожидается, что реализация проекта позволит исключить низкие заработные платы учителей в малокомплектных школах.
Проект реализуют за счет ресурсов образовательных организаций района и их рационального использования. То есть школы, которые самостоятельно не смогут обеспечить достойный уровень образования детям, должны стать частью создаваемых образовательных центров.
«Каждый школьник района получит возможность обучаться и развиваться в равных условиях, вне зависимости от места проживания. Закрытие школ не планируется. Предлагаемая модель позволит уменьшить административный аппарат школ района на 26 ставок и перераспределить высвободившийся фонд оплаты труда среди педагогов, ввести дополнительные ставки психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов. При этом основной педагогический состав школ-филиалов останется прежним», — сказал глава Майкопского района Олег Топоров.
По его словам, в Майкопском районе планируется строительство трех школ, двух комплексов «детский сад — школа», пяти физкультурно-оздоровительных центров, одной открытой спортплощадки. Кроме того, запланирована покупка семи школьных автобусов, уточнили в пресс-службе администрации Майкопского района.
Топоров отметил, что такую систему школ ранее внедрили в 18 регионах РФ. Актуальность преобразований подчеркнул и министр образования и науки республики Анзаур Керашев. Депутаты районного совета практически единогласно поддержали проект комплексного развития системы школ.
Реализация проекта комплексного развития системы школ планируется в несколько этапов до 2024 года. С 1 сентября этого года все действующие школы пока будут работать самостоятельно. Основной этап запланирован на 2021–2022 годы. Сейчас в Майкопском районе 24 школы в 19 населенных пунктах. Из остальных сел и поселков детей подвозят к школам.
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