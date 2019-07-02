В Майкопском районе хотят внедрить новую модель системы образования с 11 базовыми школами

В Майкопском районе Адыгеи школы хотят объединить в одну систему для обеспечения доступного и качественного образования

Реализация проекта предусматривает поэтапное укрепление материально-технической базы школ и создание 11 образовательных центров. Планируется, что их создадут по модели «Базовая (опорная) школа с сетью филиалов». Актуальность проекта связана с невысоким качеством образования в некоторых школах, нехваткой учителей, износом зданий, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации района.

По словам собеседника, в районе хотят создать устойчивую образовательную систему и решить проблему некомфортного обучения в сельской школе. Ожидается, что реализация проекта позволит исключить низкие заработные платы учителей в малокомплектных школах.

Проект реализуют за счет ресурсов образовательных организаций района и их рационального использования. То есть школы, которые самостоятельно не смогут обеспечить достойный уровень образования детям, должны стать частью создаваемых образовательных центров.