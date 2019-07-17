Начальник отдела ГИБДД по Апшеронскому району и его подчиненные брали взятки за незаконный проезд грузовиков

Следственный комитет в июле возбудил уголовное дело против начальника отдела ГИБДД по Апшеронскому району и его подчиненных

По версии следствия, весной начальник отдела ГИБДД по Апшеронскому району поручил своему заместителю и командиру отдельного взвода ДПС не привлекать к административной ответственности определенных водителей грузовиков — тех, кто проезжал через весы с нечитаемыми госзнаками и чья машина превышала допустимый вес. В пресс-службе СУ СК РФ по краю уточнили, что таким образом мужчина создал условия для совершения коррупционных преступлений. В результате сотрудники ДПС по Апшеронскому и Белореченскому районам создали группу, чтобы получать взятки от водителей большегрузов за увод от административной ответственности. Командир отдельного взвода ДПС привлек посредника — 29-летнего местного жителя.

Полицейские выявляли нарушения и, зная, что за это предусмотрены штрафы, предлагали мужчинам передавать им через посредника деньги и обещали не привлекать к ответственности. Посредник получал лично от водителей деньги — не менее 1 тыс. рублей с каждой машины. За это водители беспрепятственно проезжали, несмотря на превышение допустимой массы. В результате полицейские получили от водителей грузовиков более 2 млн рублей, сообщили 17 июля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. В мае замначальника отдела ГИБДД получил от представителя двух коммерческих организаций 100 тыс. рублей. Полицейский пообещал беспрепятственный проезд грузовых автомобилей этих организаций с превышением разрешенной массы через пункт весового контроля и непривлечение их к административной ответственности. Эти факты выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Притив начальника отдела ГИБДД завели дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), его заместителя — по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие), командира отдельного взвода ДПС — по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Посредника подозревают в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Расследование продолжается.

В пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что полиция провела служебную проверку. Сотрудников ГИБДД отстранили от должностей.