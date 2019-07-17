Погибшая в ДТП под Геленджиком семья приехала на Кубань из Армении

Краснодарский край

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Появились подробности гибели четырех человек в ДТП под Геленджиком, произошедшем в ночь на 17 июля

Авария случилась 16 июля в 23:40 на трассе Джубга — Сочи. Водитель автомобиля Ford Transit врезался в дерево. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей.

По данным Sputnik Армения, погибшими оказались 32-летний житель села Лернакерт Ширакской области Армении, его 28-летняя жена, четырехлетняя и шестилетняя дочери. 

Глава сельской общины Мовсес Мовсисян рассказал, что мужчина в последнее время приезжал в Краснодар на заработки, а в этот раз позвал с собой семью, которая приехала несколько дней назад. Он собирался открыть на Кубани свой бизнес.

Армения Геленджик ДТП смерть
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