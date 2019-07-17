Погибшая в ДТП под Геленджиком семья приехала на Кубань из Армении
Появились подробности гибели четырех человек в ДТП под Геленджиком, произошедшем в ночь на 17 июля
Авария случилась 16 июля в 23:40 на трассе Джубга — Сочи. Водитель автомобиля Ford Transit врезался в дерево. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей.
По данным Sputnik Армения, погибшими оказались 32-летний житель села Лернакерт Ширакской области Армении, его 28-летняя жена, четырехлетняя и шестилетняя дочери.
Глава сельской общины Мовсес Мовсисян рассказал, что мужчина в последнее время приезжал в Краснодар на заработки, а в этот раз позвал с собой семью, которая приехала несколько дней назад. Он собирался открыть на Кубани свой бизнес.
«Прошли те времена, когда пели все, что можно»
Минкульт Чечни запретил местным интернет-звездам выпускать песни и давать концерты без его ведома
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.