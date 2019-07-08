Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Красноармейском районе
В Красноармейском районе вечером 7 июля произошла авария, в которой погибли четыре человека
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ДТП случилось около 20:00 на 90-м км трассы Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Hyundai разворачивался и в это время столкнулся с машиной Volvo.
В результате аварии погибли водитель Hyundai и три его пассажира.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 3 июля под Темрюком в ДТП с бензовозом погиб 63-летний водитель легковушки. Также пострадали двое детей.
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