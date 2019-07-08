Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Красноармейском районе

В Красноармейском районе вечером 7 июля произошла авария, в которой погибли четыре человека

ДТП случилось около 20:00 на 90-м км трассы Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Hyundai разворачивался и в это время столкнулся с машиной Volvo.

В результате аварии погибли водитель Hyundai и три его пассажира.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.