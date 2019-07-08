Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Красноармейском районе

Краснодарский край

Распечатать

В Красноармейском районе вечером 7 июля произошла авария, в которой погибли четыре человека

Читайте также:

ДТП случилось около 20:00 на 90-м км трассы Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Hyundai разворачивался и в это время столкнулся с машиной Volvo.

В результате аварии погибли водитель Hyundai и три его пассажира.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 3 июля под Темрюком в ДТП с бензовозом погиб 63-летний водитель легковушки. Также пострадали двое детей.

ДТП Красноармейский район смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка художника Sad Face
Кубанская гандболистка утонула в Польше
В центре Краснодара на два дня выключили светофор
Экс-глава Ингушетии Евкуров назначен замминистра обороны России
Льготы на проезд для студентов и школьников в Краснодаре сохранят на все лето
В продаже появились билеты на первый домашний матч «Краснодара»

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале