В море под Анапой задержали и оштрафовали пассажиров лодок, которые заплыли слишком далеко

Краснодарский край

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Сотрудники береговой охраны задержали в акватории Черного несколько моторных лодок, нарушивших правила погранрежима

На лодках, которые находились дальше 500 метров от берега, находились три пассажира без документов. Их оштрафовали на 500 рублей за нарушение пограничного режима (ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ).

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«Согласно правилам погранрежима, судовладелец, а также все лица, находящиеся на борту, при выходе в акваторию дальше 500 метров от берега обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, либо их копии», — пояснили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Мероприятия по контролю за соблюдением законодательства в территориальном море РФ проводят сторожевые корабли.

Анапа Курорты и туризм Пограничники Судоходство ФСБ Черное море
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