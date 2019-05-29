Из Адыгеи в Краснодар пустят новый автобусный маршрут и изменят один существующий

Маршрут открылся по инициативе местных жителей и одного из республиканских перевозчиков, сообщили порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи. С июня перевозчик будет совершать рейсы на 17-местном новом микроавтобусе.

Пока запланирован один рейс из Уляпа в Краснодар и обратно. Из Уляпа автобус будет отправляться в 10:40 и прибывать в краевой центр в 13:12. Из Краснодара он выедет в 16:30 и вернутся в Уляп в 19:05.

По пути следования автобус будет делать несколько остановок: «Штурбино», «поворот на Джамбичи», «поворот на Большесидоровское», «Еленовское», а также две основные остановки с заездом в село Красногвардейское и Усть-Лабинск. В дальнейшем число рейсов может увеличиться в зависимости от спроса и пассажиропотока.