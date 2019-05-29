Из Адыгеи в Краснодар пустят новый автобусный маршрут и изменят один существующий
В Адыгее с 1 июня начнет действовать новый межрегиональный смежный маршрут «аул Уляп — Краснодар»
Маршрут открылся по инициативе местных жителей и одного из республиканских перевозчиков, сообщили порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи. С июня перевозчик будет совершать рейсы на 17-местном новом микроавтобусе.
Пока запланирован один рейс из Уляпа в Краснодар и обратно. Из Уляпа автобус будет отправляться в 10:40 и прибывать в краевой центр в 13:12. Из Краснодара он выедет в 16:30 и вернутся в Уляп в 19:05.
По пути следования автобус будет делать несколько остановок: «Штурбино», «поворот на Джамбичи», «поворот на Большесидоровское», «Еленовское», а также две основные остановки с заездом в село Красногвардейское и Усть-Лабинск. В дальнейшем число рейсов может увеличиться в зависимости от спроса и пассажиропотока.
Также изменился маршрут рейса «Майкоп — Краснодар», который следует через аэропорт Пашковский. Теперь заезд в аэропорт предусмотрен и на обратном пути.
Теперь автобус, следующий из Майкопа, будет прибывать в аэропорт Краснодара в 14:00, автобус из Краснодара в Майкоп — в 18:00. Рассматривается возможность увеличения числа рейсов.
Кроме того, с 15 мая по просьбам местных жителей открылся еще один новый автобусный маршрут — «Адыгейск — МЕГА-Адыгея». Он проходит через аулы Шенджий, Тахтамукай, Козет и поселок Яблоновский.
Сейчас в Адыгее действует 225 автобусных маршрутов, из них 44 — смежные межрегиональные.
Открытие новых маршрутов и изменение действующих проводят по согласованию двух регионов и на основании решений межведомственной координационной комиссии по формированию сети смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Краснодарским краем и Адыгеей.
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