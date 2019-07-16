На Кубани собираются усилить борьбу с незаконной торговлей мясом

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 16 июля приняли постановление, которое поможет сократить заболеваемость скота и усилит борьбу с незаконной торговлей

Об этом сообщили на сессии ЗСК. Один из вопросов, рассмотренных депутатами, касался работы регионального госветнадзора на Кубани. О ситуации в области ветзащиты Кубани рассказал руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос. По его словам, с 2017 года в крае провели более 1,5 млрд вакцинаций скота и свиней от ящура, сибирской язвы, лептоспироза, бешенства и птичьего гриппа. В прошлом году в регионе зарегистрировали 43 неблагополучных пункта по особо опасным и карантинным заболеваниям животных. В 2018 году африканская чума была в Тимашевском и Курганинском районах. В 2019-м один случай этого заболевания зафиксировали в Горячем Ключе, сообщили в пресс-службе ЗСК.

На Кубани за год ликвидировали 47 скотомогильников. Сотрудники профильного ведомства принимали участие в судах, где рассматривали иски, касающиеся нарушений ветеринарного законодательства. На заседании напомнили, что одной из подпрограмм по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на борьбу с болезнями животных. Среди них — диагностические исследования, санитарная экспертиза, оказание мер соцподдержки специалистам краевых госучреждений ветеринарии. В этом году в местном бюджете на них предусмотрено более 900 млн рублей.

Кубанские парламентарии приняли постановление о ходе реализации закона о региональном госветнадзоре. В документе даны рекомендации нескольким краевым ведомствам. Так, департамент ветеринарии должен усилить контроль за соблюдением требований законодательства в части оборота биоотходов в муниципалитетах. Ведомству следует принять меры по предотвращению распространения и ликвидации на Кубани заразных болезней животных. Министерству финансов парламентарии рекомендовали обеспечить финансирование мероприятий по борьбе с этими болезнями. Главы районов должны убрать места несанкционированной торговли. Для этого им посоветовали развивать на своих территориях многоформатную торговлю сельхозтоварами, а также организовывать нестационарные мобильные пункты продажи, ярмарки и рынки. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что ветзащита играет в развитии АПК большую роль. «В крае принят закон о развитии животноводства. Оно признано на Кубани стратегическим приоритетом. И хочется быть уверенным, что эти планы не будут сорваны вспышкой массового заболевания. Тем более, что недавно на планерном совещании мы рассматривали вопросы эффективного ветнадзора и весь комплекс мер, которые нацелены на предотвращение риска занесения к нам опасных болезней животных», — заключил председатель кубанского парламента.