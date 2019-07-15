Департамент ветеринарии Кубани не согласился с результатами проверки Россельхознадзора, выявившей вспышки болезней у животных

Ранее Россельхознадзор сообщил о том, что в 2018-2019 годах в работе департамента ветеринарии Кубани было выявлено множество нарушений, которые повлекли угрозу эпизоотическому благополучию региона и представляли риск для здоровья населения.

В ответ на это департамент ветеринарии Краснодарского края 15 июля рассказал, что в 2018 году и с начала 2019 года в регионе африканская чума свиней регистрировалась дважды в Тимашевском и Курганинском районах. Кроме того, специалисты государственной ветеринарной службы края нашли шесть инфицированных объектов, один из которых находился в дикой фауне Горячего Ключа. Во всех местах, где выявили нарушения, был наложен карантин.

Все расследования причин возникновения АЧС проводились с участием специалистов Россельхознадзора, что подтверждено в акте проверки, заявили в департаменте ветеринарии Кубани.

Кроме того, департамент ветеринарии продолжает работу по профилактике и ликвидации очагов заболеваний животных, в том числе бруцеллеза и лейкоза. Например, за последний год количество неблагополучных пунктов по лейкозу в регионе снизилось с 81 до 69. Также государственная ветеринарная служба в 2018-2019 годах оздоровила 48 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных.

Также в департаменте ветеринарии Кубани отметили, что специалисты Россельхознадзора не направляли информацию о выявлении больных лейкозом и бруцеллезом животных с подтвержденным диагнозом для принятия мер реагирования.

В 2018-2019 годах специалисты департамента ветеринарии провели 274,6 тыс. исследований безопасности сырого молока и выявили 2 тыс. 283 случая несоответствия требованиям. Небезопасную продукцию не допустили к обороту.

В департаменте ветеринарии объяснили замечание Россельхознадзора о том, что на «одном из краснодарских молокосборщиков» выпустили молока больше, чем официально получили. По версии ведомства, «возможно, не учитывалось молокосырье, получаемое от принадлежащих [компании] животных».