На Кубани органы ветеринарии скрывали вспышки болезней у животных

В Краснодарском крае Россельхознадзор выявил нарушения в работе управления ветеринарии региона

В Краснодарском крае в 2018-2019 годах нашли множество нарушений, повлекших угрозу эпизоотическому благополучию региона и представляющие риски для здоровья населения, пишет RT. Так, на ООО «Свинокомплекс "Развильненский"» в январе 2018 года произошла вспышка африканской чумы свиней. Во время расследования выяснилось, что заболевшие животные поступали на бойню в станице Новокорсунскую Тимашевского района Краснодарского края. В Россельхознадзоре уточнили, что болезнь протекает с характерной клинической картиной, что не могло остаться незамеченным для владельцев животных и департамента ветеринарии Кубани. Однако больной скот все же отвозили на убой.

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Таким образом, действия ветеринарной службы могли стать причиной широкого распространения АЧС в регионе. Только на ООО «Свинокомплекс «Развильненский» уничтожили 11 тыс. свиней. Краснодарский край также является неблагополучным по бруцеллезу и лейкозу. В 20 районах зафиксировали 53 очага по лейкозу, в 7 районах — 35 очагов по бруцеллезу. Несмотря на это, ветеринарная служба допускает бесконтрольное перемещение вакцинированных от бруцеллеза животных (на фермах ЗАО КСП «Хуторок» Новокубанского района и ОАО «Марьинское» Успенского района) и содержание больных лейкозом коров вместе со здоровыми (ООО «Интеграл-Агро»). Также установлено, что подведомственная департаменту ветеринарии Краснодарского края ГБУ Краснодарского края «Армавирская зональная ветеринарная лаборатория» при анализе крови больных бруцеллезом животных, выписывала отрицательные заключения.

Кроме того, Россельхознадзор проверил молочные предприятия региона. В их работе выявили системные нарушения: отсутствие прослеживаемости поступающего сырья; наличие продукции с истекшим сроком годности; отсутствие контроля за температурой сырья, отгруженного из хозяйства; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений; нарушение потока технологических процессов.



Анализ деятельности одного из краснодарских молокосборщиков посредством ФГИС «Меркурий» показал, что объемы реализуемой продукции значительно превышают объемы поступающего по документам сырья. Так, предприятие за десять дней выпустило молока на 300 тонн больше, чем официально получило. Кроме того, по данным информационной системы «Сирано», в готовой молочной продукции крупнейших производителей Краснодарского края и России, таких как ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», ООО «Советский Молочный Завод», ООО «Молпромкубань», АО «Вимм Билль Данн» неоднократно выявляли остатки антибиотиков: линкомицина и тилозина в сметане; сульфаметазина в молоке; тетрациклина, метронидазола и бензилпенициллина в сливках, рассказали 15 июля в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.