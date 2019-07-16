В Адыгее на создание центра по модели «Сириуса» направят 213 млн рублей

В Адыгее с июня 2019 года началось создание Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» по модели образовательного центра «Сириус»

На это направят 3 млн рублей федеральной субсидии. Об этом 16 июля сообщила заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова. По ее словам, «Полярис-Адыгея» создан как структурное подразделение Республиканской естественно-математической школы.

Торжественное открытие «Поляриса» запланировано на октябрь 2019 года, но центр уже начал работу. На территории учебно-оздоровительной базы АГУ «Горная легенда» в течение лета проводят тематические летние смены для одаренных учащихся по трем направлениям: спорт, наука, культура. Уже прошла первая летняя профильная смена центра, идет вторая. Всего в трех сменах должны принять участие 360 одаренных школьников Адыгеи. На эти цели из республиканского бюджета направляется 7 млн рублей.

В дальнейшем в рамках проекта на базе существующей образовательной инфраструктуры создадут три кластера по направлениям «Наука», «Спорт» и «Культура». Планируется также построить 18 лабораторий, каждая из них будет оснащена самым современным оборудованием. В центре организуют постоянно действующие кружки, тренировочные сборы по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, а также тематические смены.

К работе центра привлекут экспертов. Уже налажено сотрудничество с Московским физико-техническим институтом, Математическим институтом имени В.А. Стеклова РАН, специальной астрофизической обсерваторией РАН и другими учеными. Содействие в этой работе окажут члены Попечительского совета регионального центра. В его состав вошли руководитель «Сириуса» Елена Шмелева, учредитель фонда «Талант и успех» Иван Ященко, скульптор Зураб Церетели, профессор Андрей Райгородский, а также известные персоны, общественные деятели, представители органов власти региона.

Первое заседание попечительского совета состоялось 16 июля, в ходе которого утвердили стратегия развития Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» на 2019–2021 годы.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов обозначил приоритетные задачи по поддержке талантливой молодежи в республике. Одним из инструментов, который в этой работе предоставляет федеральный центр, является создание региональных центров выявления и поддержки одаренных детей.

«Главное слово в прорыве, обеспечении лидерства страны будет как раз за талантливой молодежью. Одаренные ребята из Адыгеи могут и должны быть в числе тех, кто будет создавать уникальные технологии, достигать высот в искусстве, добиваться спортивных рекордов», — считает Кумпилов.

Как сообщади Юга.ру, в ноябре 2018 года стало известно, что в Адыгее появится центр выявления и поддержки одаренных детей по модели «Сириуса».