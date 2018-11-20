В Адыгее создадут центр выявления и поддержки одаренных детей по модели «Сириуса»

Адыгея будет сотрудничать с фондом «Талант и успех» для выявления и поддержки талантливой молодежи

Соглашение подписали 20 ноября в образовательном центре «Сириус» глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

В рамках соглашения планируется реализовать ряд проектов и создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки. В проекте используют опыт образовательного фонда «Талант и успех», который в 2015 году создал образовательный центр «Сириус».

«Работе с одаренными детьми мы уделяем серьезное внимание. И в этом направлении республика достигла серьезных успехов. Создание регионального центра выведет работу с одаренными детьми на новый уровень. Мы будем использовать свой опыт и возможности "Сириуса" для поддержки талантливых детей. Воспользуемся всеми интересными предложениями, будем рассматривать площадку как для образовательных целей, так и для совместных гуманитарных проектов», — отметил глава республики.

Шмелева выразила признательность руководству Адыгеи за то, что республика регулярно помогает фонду своими самыми сильными педагогами, которые экспертно участвуют в разработке новых программ.

«Особенно ценен опыт школы математики, опыт которой использован с самого начала создания «Сириуса». Директор РЕМШ Дауд Мамий был экспертом при разработке математических программ Образовательного центра. Теперь совместная деятельность будет продолжаться в Адыгее по модели «Сириуса», — сказала Шмелева.

Ответственной за реализацию проекта в Адыгее стала Республиканская естественно-математическая школа. Региональный оператор уже подготовил концепцию по созданию центра, дорожные карты по формированию инфраструктуры и организации его работы, дизайн-проект.

Функционирование центра предполагается по распределенной модели. Она включает в себя площадки образовательных организаций-партнеров. Это — РЕМШ, АГУ и МГТУ, а также ряд спортивных и творческих образовательных центров республики. Кампусом для проживания участников тематических смен предлагается сделать общежитие МГГТК АГУ. Продолжается подготовка образовательных программ. Открытие регионального центра запланировано на октябрь 2019 года.