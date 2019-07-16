В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет ночь сериалов от Paramount Comedy

Paramount Comedy 17 августа покажет в амфитеатре парка «Краснодар» лучшие эпизоды своих самых популярных сериалов

Как сообщает «Афиша.daily» , за один вечер зрители смогут посмотреть серии шоу «Друзья», «Теория большого взрыва», «Новенькая», «Детство Шелдона», «Мамаша», «Бруклин 9–9» и других. Известны также некоторые запранированные эпизоды. Так, из «Друзей» покажут серию, в которой Росс и Моника борются за кубок Геллеров, а из «Бруклин 9–9» — когда весь полицейский участок празднует Хеллоуин.

Сбор зрителей назначен на 20:00, показ начнется в 21:00. Возрастное ограничение — 18+. Вход на ночь сериалов, которая продлится четыре часа, бесплатный, однако необходимо предварительная регистрация.

Как сообщали Юга.ру, 3 августа в амфитеатре парка «Краснодар» состоится лекция Ламары Карчавой «Фабрика грез Хаяо Миядзаки» о японском кинематографисте. Вход платный.