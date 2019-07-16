Кубанские депутаты за год приняли 233 закона
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 16 июля подвел итоги парламентского года
Об этом он рассказал на 25-й сессии ЗСК. По словам спикера кубанского парламента, с сентября 2018 года по июль 2019-го депутаты рассмотрели более 500 вопросов, приняли 233 закона и около 600 постановлений. В Госдуму направили три законопроекта и приняли 13 обращений в высшие органы госвласти.
В течение года ЗСК вело работу с обращениями граждан. За отчетный период в кубанский парламент поступило более 900 обращений. В избирательных округах депутаты провели встречи, в которых приняли участие почти 111 тыс. кубанцев, сообщили в пресс-службе ЗСК.
«За парламентский год выполнена достаточно объемная законотворческая работа по всем областям жизнедеятельности края: экономике, социальной сфере, промышленности, градостроительству, малому и среднему предпринимательству. Принят большой блок документов по линии АПК», — сказал глава краевого парламента.
Юрий Бурлачко отметил, что депутаты проанализировали перспективы социально-экономического развития ряда муниципалитетов. В двух из них — Краснодаре и Кореновском районе — провели контрольные мероприятия. Спикер ЗСК поянил, что депутаты при работе также опирались и на опыт коллег из других регионов.
«Мы подписали соглашения о сотрудничестве с Законодательным собранием Санкт-Петербурга, с Могилевским областным советом депутатов Республики Беларусь», — уточнил он.
По его словам, в следующем сезоне ЗСК намерено совершенствовать качество парламентской работы, в том числе по части реализации национальных проектов и майского указа президента России.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев оценил деятельность краевых законодателей. Он напомнил, что жители края ждут позитивных конкретных результатов от органов власти региона.
«Законодательное собрание закладывает основу правовой базы, которая успешно работает. Работа должна иметь визуальное воплощение, чтобы жители края могли увидеть ее результаты», — отметил глава края.
Губернатор обозначил актуальные направления дальнейшей работы. Он назвал стратегической задачей реализацию нацпроектов, приоритетом — социальную политику.
Юрий Бурлачко добавил, что депутаты всех комитетов работают в тесной связи с профильными министерствами и ведомствами. Инициативы исполнительной власти находят полное понимание у депутатов и по возможности реализовываются.
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