Кубанские депутаты за год приняли 233 закона

Об этом он рассказал на 25-й сессии ЗСК. По словам спикера кубанского парламента, с сентября 2018 года по июль 2019-го депутаты рассмотрели более 500 вопросов, приняли 233 закона и около 600 постановлений. В Госдуму направили три законопроекта и приняли 13 обращений в высшие органы госвласти.

В течение года ЗСК вело работу с обращениями граждан. За отчетный период в кубанский парламент поступило более 900 обращений. В избирательных округах депутаты провели встречи, в которых приняли участие почти 111 тыс. кубанцев, сообщили в пресс-службе ЗСК.

«За парламентский год выполнена достаточно объемная законотворческая работа по всем областям жизнедеятельности края: экономике, социальной сфере, промышленности, градостроительству, малому и среднему предпринимательству. Принят большой блок документов по линии АПК», — сказал глава краевого парламента.