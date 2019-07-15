Два водителя пострадали в ДТП под Новороссийском

Под Новороссийском 14 июля произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть пострадавшие

Авария случилась около 1:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, когда дорога закруглялась направо, 64-летний водитель автомобиля Ford Transit выехал на встречную полосу и врезался в машину Lada Priora под управлением 45-летнего мужчины.

В результате обоих водителей с травмами госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 15 июля в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.