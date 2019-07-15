Два водителя пострадали в ДТП под Новороссийском
Под Новороссийском 14 июля произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть пострадавшие
Авария случилась около 1:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, когда дорога закруглялась направо, 64-летний водитель автомобиля Ford Transit выехал на встречную полосу и врезался в машину Lada Priora под управлением 45-летнего мужчины.
В результате обоих водителей с травмами госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 15 июля в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, утром 15 июля в Кущевском районе грузовик врезался в пассажирский автобус, стоящий на обочине.
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