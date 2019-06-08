Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы

Россия попала в число стран, жители которых голосованием выберут название для одной из недавно открытых экзопланет

Издание N+1 сообщило, что Международный астрономический союз объявил конкурс NameExoWorlds, в ходе которого жители разных стран смогут дать имена выбранным для них звездам.

Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы. Звезды выбирали так, чтобы их можно было обнаружить на небе даже с любительским телескопом.

Кампании по выбору имен для объектов планетных систем пройдут с июня по ноябрь этого года. Согласно правилам, звезды и планеты должны носить имена важных географических, культурных или исторических личностей и объектов. Результаты конкурса объявят в декабре.