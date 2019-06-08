Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы

Вся Россия

Распечатать

Россия попала в число стран, жители которых голосованием выберут название для одной из недавно открытых экзопланет

Издание N+1 сообщило, что Международный астрономический союз объявил конкурс NameExoWorlds, в ходе которого жители разных стран смогут дать имена выбранным для них звездам.

Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы. Звезды выбирали так, чтобы их можно было обнаружить на небе даже с любительским телескопом.

Кампании по выбору имен для объектов планетных систем пройдут с июня по ноябрь этого года. Согласно правилам, звезды и планеты должны носить имена важных географических, культурных или исторических личностей и объектов. Результаты конкурса объявят в декабре.

Космос
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на Кубани. Пострадал пилот
Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы
От удара лопастью вертолета в Абинском районе погиб человек
Инвестиционная привлекательность Краснодарского края снизилась
В Ингушетии может появиться цирк с голограммами животных
Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты

Лента новостей

Статьи

«А зачем это все? Такой удобный маршрут был»

Что думают краснодарцы об отмене троллейбусных маршрутов в городе

Статьи

Концерт группы СБПЧ, абсурдный спектакль «Насморк», скачки

Все культурные и спортивные события Краснодара с 7 по 9 июня в обзоре Афиши Юга.ру

Статьи

Экскурсия в Опукский заповедник, стритбол, сапборды

Лучшие занятия выходных на Эволюции Юга.ру

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале