В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в акватории Черного моря 6 апреля
Подземные толчки на глубине 10 км произошли около полудня на расстоянии 20 км от берегов Феодосии и в 17 км от поселка Орджоникидзе. Магнитуда составила 3,8, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
В ГУ МЧС по Крыму сообщений о сейсмособытии не появлялось.
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