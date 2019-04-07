В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в акватории Черного моря 6 апреля

Подземные толчки на глубине 10 км произошли около полудня на расстоянии 20 км от берегов Феодосии и в 17 км от поселка Орджоникидзе. Магнитуда составила 3,8, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.

В ГУ МЧС по Крыму сообщений о сейсмособытии не появлялось.