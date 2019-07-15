Mail.ru считает преждевременной новость о продаже активов такси «Везет» структурам «Яндекса»
В компании Mail.ru Group 15 июля прокомментировали информацию о соглашении «Яндекс.Такси» и краснодарской группы компаний «Везет» по покупке активов
15 июля стало известно, что сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров «Везет». В «Яндексе» пояснили, что для пользователей «Везет» условия не изменятся, водители и таксопарки перейдут на единую платформу. В группе компаний «Везет» отметили, что активы, которые приобретает «Яндекс», позволят ускорить распространение в стране технологий для контроля качества поездок.
В пресс-службе Mail.ru Group прокомментировали возможную сделку.
«При заключении соглашения о выдаче конвертируемого займа одним из прописанных в договоре условий было право вето Mail.ru Group на отчуждение ключевых активов группы компаний "Везет". Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group», — говорится в сообщении пресс-службы.
В Mail.ru Group уточнили, что пока не приняли решения, согласие еще не выдано. В связи с этим компания считает выпущенный анонс преждевременным.
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