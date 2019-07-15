Грузовик врезался в пассажирский автобус на Кубани

Авария произошла в 3:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика DAF превысил скорость, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на обочине пассажирский автобус Eos — Coach, за рулем которого был 43-летный водитель.

В результате аварии медики оказали помощь двум пассажирам автобуса — 20-летним парню и девушке. Госпитализация им не потребовалась, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.