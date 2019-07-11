Девять человек доставили в больницу после ДТП с участием маршрутки и большегруза в Краснодаре

В Краснодаре вечером 11 июля произошло ДТП с участием маршрутки ПАЗ и грузового автомобиля MAN

Авария произошла около 19:20 на пересечении улицы Зиповской и Ростовского шоссе. По предварительным данным, водитель маршрутки Краснодар — Новотитаровская столкнулся с впереди идущим большегрузом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия девять человек были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Точное количество пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП выясняются.