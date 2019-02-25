Власти не подтверждают массовый падеж скота в фермерских хозяйствах на Кубани

В краевом департаменте ветеринарии 23 февраля заявили, что информация о падеже скота от неизвестного заболевания на фермах Кубани не соответствует действительности

Как сообщали Юга.ру, 22 февраля «Новая газета» рассказала о неизвестной болезни, из-за которой восемь месяцев гибнут животные на ферме «Воздвиженская» Курганинского района и хозяйстве «Степном» Каказского района. В статье было указано, что мясо погибших животных, а также молоко отдают на продажу. Заболеванием могут заразиться люди.

«Не получите ничего! Хозяйство "Воздвиженская" находится в частной собственности. Управление ветеринарии в курсе. Но мы не готовы давать комментарии», — сказали пресс-службе.

В краевом департаменте ветеринарии сообщили, что на территории этих двух районов не зарегистрированы особо опасные и общие для человека и животных заболевания.

По данным госветслужбы Кавказского района, в хозяйстве «Степное» каждый год проводят исследование всего поголовья крупного рогатого скота на туберкулез, включая молодняк. Во время исследований осенью инфицированных животных в хозяйстве не нашли.

Отмечается, что в ноябре прошлого года специалисты департамента были экспертами во время проверки прокуратурой хозяйств «Воздвиженская» и «Степное». Проверка не подтвердила информацию о вынужденном убое больных животных. Эксперты также не подтверждают, что мясо больных животных продавали. Однако специалисты нашли нарушения ветеринарного законодательства. Информацию об этом направили в прокуратуру района.

Специалисты госветслужбы Кавказского и Курганинского районов 23 февраля проверили эти два предприятия. Уточняется, что обстановка в них стабильна, признаков особо опасных заболеваний нет, сообщили в пресс-службе департамента ветеринарии Краснодарского края.