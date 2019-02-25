Власти не подтверждают массовый падеж скота в фермерских хозяйствах на Кубани
В краевом департаменте ветеринарии 23 февраля заявили, что информация о падеже скота от неизвестного заболевания на фермах Кубани не соответствует действительности
Как сообщали Юга.ру, 22 февраля «Новая газета» рассказала о неизвестной болезни, из-за которой восемь месяцев гибнут животные на ферме «Воздвиженская» Курганинского района и хозяйстве «Степном» Каказского района. В статье было указано, что мясо погибших животных, а также молоко отдают на продажу. Заболеванием могут заразиться люди.
В пресс-службе администрации Кавказского района порталу Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
В пресс-службе администрации Курганинского района порталу Юга.ру отказались давать комментарий.
«Не получите ничего! Хозяйство "Воздвиженская" находится в частной собственности. Управление ветеринарии в курсе. Но мы не готовы давать комментарии», — сказали пресс-службе.
В краевом департаменте ветеринарии сообщили, что на территории этих двух районов не зарегистрированы особо опасные и общие для человека и животных заболевания.
По данным госветслужбы Кавказского района, в хозяйстве «Степное» каждый год проводят исследование всего поголовья крупного рогатого скота на туберкулез, включая молодняк. Во время исследований осенью инфицированных животных в хозяйстве не нашли.
Отмечается, что в ноябре прошлого года специалисты департамента были экспертами во время проверки прокуратурой хозяйств «Воздвиженская» и «Степное». Проверка не подтвердила информацию о вынужденном убое больных животных. Эксперты также не подтверждают, что мясо больных животных продавали. Однако специалисты нашли нарушения ветеринарного законодательства. Информацию об этом направили в прокуратуру района.
Специалисты госветслужбы Кавказского и Курганинского районов 23 февраля проверили эти два предприятия. Уточняется, что обстановка в них стабильна, признаков особо опасных заболеваний нет, сообщили в пресс-службе департамента ветеринарии Краснодарского края.
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