Подросток попал под машину в центре Сочи
В Сочи вечером 14 июля машина сбила подростка, переходившего дорогу в неположенном месте
Авария произошла в 19:30 на улице Пластунской, 8. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Kia Sportage сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу в неположенном месте.
В результате столкновения пешехода госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом правой голени, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Как писали Юга.ру, 9 июля в Сочи спасатели достали пострадавшего в ДТП водителя автомобиля такси из заблокированной машины.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.