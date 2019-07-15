Подросток попал под машину в центре Сочи

В Сочи вечером 14 июля машина сбила подростка, переходившего дорогу в неположенном месте

Авария произошла в 19:30 на улице Пластунской, 8. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Kia Sportage сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения пешехода госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом правой голени, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.