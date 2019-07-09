В Сочи водитель такси застрял в машине после ДТП с грузовиком
В Сочи 9 июля спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП водителя автомобиля такси
В 11:25 очевидец сообщил дежурному МЧС о том, что на повороте от Мацесты на Курортный проспект произошло ДТП с участием машины такси и КАМаЗа. Водитель легковушки оказался зажат в автомобиле и получил травмы.
С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и на щите-носилках передали его врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Как сообщали Юга.ру, 19 июня в Сочи спасатели вытащили из автомобиля 62-летнего жителя курорта, которого зажало металлом после ДТП.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.