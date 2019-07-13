В Краснодаре на четыре ночи закроют улицу Красную

В Краснодаре с 13 по 17 июля по ночам из-за ремонта дороги будет запрещен проезд транспорта на участке улицы Красной

Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. В это время дорожники будут укладывать финальный слой асфальта на четной стороне дороги на участках от Северной до Офицерской — по мере выполнения работ. «Каждую ночь на четной стороне будут работать два укладчика асфальтобетона», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.