В Краснодаре на четыре ночи закроют улицу Красную
В Краснодаре с 13 по 17 июля по ночам из-за ремонта дороги будет запрещен проезд транспорта на участке улицы Красной
Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. В это время дорожники будут укладывать финальный слой асфальта на четной стороне дороги на участках от Северной до Офицерской — по мере выполнения работ.
«Каждую ночь на четной стороне будут работать два укладчика асфальтобетона», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
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После окончания укладки финального слоя асфальта ремонт этого участка Красной будет завершен.
Сейчас рабочие поднимают канализационные люки и меняют дорожные бордюры на участке от Северной до Офицерской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили схему и время перекрытия движения:
- в ночь с 13 на 14 июля — участок улицы Красной от Северной до Бабушкина, включая пересечения с этими улицами;
- в ночь с 14 на 15 июля — участок Красной от Бабушкина до Гаврилова, в том числе перекрестки этих улиц;
- в ночь с 15 на 16 июля — участок Красной от Одесской до Офицерской, включая пересечение с Гаврилова;
- в ночь с 16 на 17 июля также запретят проезд по участку от Одесской до Офицерской, однако проезд через перекресток Красной/Гаврилова будет открыт.
В мэрии отметили, что в ночь с 15 на 16 июля изменится пусть следования нескольких автобусных маршрутов. Новая схема указана на сайте администрации Краснодара.
Ремонт улицы Красной выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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