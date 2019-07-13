В Краснодаре на четыре ночи закроют улицу Красную

Краснодарский край

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В Краснодаре с 13 по 17 июля по ночам из-за ремонта дороги будет запрещен проезд транспорта на участке улицы Красной

Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. В это время дорожники будут укладывать финальный слой асфальта на четной стороне дороги на участках от Северной до Офицерской — по мере выполнения работ.

«Каждую ночь на четной стороне будут работать два укладчика асфальтобетона», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. 

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После окончания укладки финального слоя асфальта ремонт этого участка Красной будет завершен.

Сейчас рабочие поднимают канализационные люки и меняют дорожные бордюры на участке от Северной до Офицерской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили схему и время перекрытия движения:

  • в ночь с 13 на 14 июля — участок улицы Красной от Северной до Бабушкина, включая пересечения с этими улицами;
  • в ночь с 14 на 15 июля — участок Красной от Бабушкина до Гаврилова, в том числе перекрестки этих улиц;
  • в ночь с 15 на 16 июля — участок Красной от Одесской до Офицерской, включая пересечение с Гаврилова; 
  • в ночь с 16 на 17 июля также запретят проезд по участку от Одесской до Офицерской, однако  проезд через перекресток Красной/Гаврилова будет открыт.

В мэрии отметили, что в ночь с 15 на 16 июля изменится пусть следования нескольких автобусных маршрутов. Новая схема указана на сайте администрации Краснодара.

Ремонт улицы Красной выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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