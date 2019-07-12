Погиб один из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве в горах Карачаево-Черкесии

Одного из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, нашли мертвым

Группа туристов из Калининградской области перевернулась 12 июля при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе республики.

«Троих туристов спасатели доставили на берег выше села Хасаут-Греческое. Четвертый пострадавший остался в перевернувшемся катамаране, который прибило на противоположный берег реки. Его обнаружили мертвым», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

В ведомстве отметили, что тело передадут сотрудникам правоохранительных органов. Состояние трех пострадавших удовлетворительное.