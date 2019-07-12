В Карачаево-Черкесии ищут четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке
Группа туристов из Калининградской области перевернулась во время сплава по реке в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии
Инцидент произошел около 16 часов 12 июля в районе населенного пункта Красный Карачай.
«Поступило сообщение о том, что группа туристов из четырех человек перевернулась на катамаране при сплаве по реке Аксаут», — сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ по КЧР.
В ведомстве отметили, что группа была зарегистрирована в подразделении МЧС. Заявлены были пятеро туристов.
К месту происшествия направились спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда.
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