В Карачаево-Черкесии ищут четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке

Карачаево-Черкесия

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Группа туристов из Калининградской области перевернулась во время сплава по реке в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии

Инцидент произошел около 16 часов 12 июля в районе населенного пункта Красный Карачай.

«Поступило сообщение о том, что группа туристов из четырех человек перевернулась на катамаране при сплаве по реке Аксаут», — сообщили в пресс-службе ГУ МСЧ по КЧР.

В ведомстве отметили, что группа была зарегистрирована в подразделении МЧС. Заявлены были пятеро туристов.

К месту происшествия направились спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда.

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