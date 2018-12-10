В Краснодаре 10 декабря передали на экспертизу проект реконструкции улицы Карасунской Набережной

Об этом в своем фейсбуке сообщил помощник мэра города Владимир Вербицкий. Он рассказал, что по проекту будут ремонтировать участок длиной 0,5 км от улицы Володарского до дома №183 по самой Карасунской набережной. На улице сделают ливневку, тротуары, бордюры и освещение.

«Этот вопрос застарелый, участок этот регулярно подтапливало, а сама улица становилась фактически непроезжей. С просьбой привести его в порядок к нам неоднократно обращались жители этой территории. Для того, чтобы решить проблему, необходимо построить, прежде всего, сети ливневой канализации, а затем — заасфальтировать дорогу. Теперь появилась такая возможность, проект практически готов, после прохождения обязательных процедур будем планировать проведение работ», — цитирует Вербицкий главу города Евгения Первышова.