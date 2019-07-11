В коллекцию музея вошли два новых экспоната: череп большого кавказского пещерного медведя, которому около 27 тыс. лет, и аммониты возрастом около 116 млн. лет — окаменелые раковины вымершего головоногого моллюска, обитавшего в глубинах древнего океана Тетис, который занимал территорию современного Кавказа.

Артефакты были обнаружены в 2010 году в окрестностях реки Чвижепсе в районе Большого Сочи и реки Белой возле Белореченска. В июне Музей археологии приобрел их у частных коллекционеров.

«Большой кавказский пещерный медведь обитал в ледниковую эпоху. Зверь был огромный, лохматый с сильно выпуклым лбом, его вес достигал 800-900 кг. Пещерный медведь не является предком современного бурого медведя, а скорее "двоюродным братом" — боновой тупиковой ветвью, полностью вымершей примерно 15 тыс. лет назад», — рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».