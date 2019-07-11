Череп доисторического медведя и раковины вымерших моллюсков появились в Музее археологии «Роза Хутор»
Музей археологии круглогодичного горного курорта «Роза Хутор» летом пополнил экспозицию
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В коллекцию музея вошли два новых экспоната: череп большого кавказского пещерного медведя, которому около 27 тыс. лет, и аммониты возрастом около 116 млн. лет — окаменелые раковины вымершего головоногого моллюска, обитавшего в глубинах древнего океана Тетис, который занимал территорию современного Кавказа.
Артефакты были обнаружены в 2010 году в окрестностях реки Чвижепсе в районе Большого Сочи и реки Белой возле Белореченска. В июне Музей археологии приобрел их у частных коллекционеров.
«Большой кавказский пещерный медведь обитал в ледниковую эпоху. Зверь был огромный, лохматый с сильно выпуклым лбом, его вес достигал 800-900 кг. Пещерный медведь не является предком современного бурого медведя, а скорее "двоюродным братом" — боновой тупиковой ветвью, полностью вымершей примерно 15 тыс. лет назад», — рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».
Причины исчезновения этого вида до сих пор не установлены. Всеядность, зимняя спячка в пещерах, отсутствие врагов среди животных могли обеспечивать длительное существование, однако пещерные медведи вымерли так же, как травоядные мамонты, волосатые носороги, мясоедные пещерные гиены и пещерные львы. Пещерный медведь было гораздо более медлительным и менее агрессивным, чем бурый медведь.
Гости курорта «Роза Хутор» смогут увидеть подлинные раковины аммонитов. Это подкласс вымерших головоногих моллюсков, существовавших 66-145 млн лет назад.
Как сообщали Юга.ру, Музей археологии начал работать в октябре 2018 года. С момента открытия его посетили более 30 тыс. человек. Основу экспозиции составляют исторические находки, полученные во время археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов на территории «Роза Хутор» в 2010-2014 годах. Они представлены в виде реалистичных копий артефактов: орудия труда, оружие, предметы быта, украшения и прочее.
Экспонаты представлены с использованием современных форматов экспонирования и интерактивных технологий. Музей также подготовил образовательные программы для детей — «День первобытного человека» и «Археологическая экспедиция».
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