Музей археологии «Роза Хутор» получил национальную премию «Золотой медвежонок»
Музей археологии курорта «Роза Хутор» в марте стал победителем IX Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок»
Церемония награждения проходила в Совете Федерации, премию в номинации «Специальные сервисы для детей» получила директор по развитию инфраструктурных проектов «Роза Хутор» Анна Дугар-Жабон.
Национальную премию «Золотой медвежонок» учредили в 2010 году Ассоциация индустрии детских товаров (АИДТ) и Национальная ассоциация игрушечников России (НАИР). Эта общеотраслевая награда призвана поощрять выдающиеся заслуги компаний в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми.
В этом году в конкурсе «Золотой медвежонок» приняли участие более 100 компаний со всей России и из ближнего зарубежья, которые представили почти 200 товаров и услуг в 22 номинациях. Среди призеров — представители Москвы, Московской области, Ярославля, Рязани, Екатеринбурга, Сочи, Перми и Тюмени.
Как сообщали Юга.ру, Музей археологии открылся на курорте «Роза Хутор» в октябре 2018 года. За несколько месяцев его посетили более 15 тыс. человек.
В коллекции музея — исторические материалы, полученные в ходе археологических работ в районе строительства олимпийских объектов в 2010–2014 годах. Экспонаты наглядно иллюстрируют историю края: c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени.
Экспертный совет премии «Золотой медвежонок» отметил современные форматы экспонирования, которые используются в музее. Интерактивные технологии позволяют увидеть артефакты в первоначальном историческом виде с помощью дополненной реальности. Также в музее представлены интерактивные комплексы: «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века», «Кавказская средневековая усадьба», мега-книга «Приключения барона Торнау».
«Музей археологии представляет несомненный интерес для наших гостей, это важная составляющая семейного отдыха. Кроме основной экспозиции мы готовим интересные образовательные форматы для детей и родителей. Например, такие как "День пещерного человека" или "Археологическая экспедиция". Они позволяют в игровой форме познакомиться с историческим прошлым, узнать о профессии археолога. Мы планируем развивать это направление, есть очевидный запрос на такой познавательный досуг», — отметила куратор Музея археологии, директор по развитию инфраструктурных проектов «Роза Хутор» Анна Дугар-Жабон.
В пресс-службе курорта «Роза Хутор» отметили, что музей рассчитан на широкую аудиторию. При входе гости могут скачать мобильное приложение, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi, или арендовать планшет, чтобы с помощью технологий дополненной реальности «оживить» экспонаты музея.
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