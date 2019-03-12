Музей археологии «Роза Хутор» получил национальную премию «Золотой медвежонок»

Музей археологии курорта «Роза Хутор» в марте стал победителем IX Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок»

Церемония награждения проходила в Совете Федерации, премию в номинации «Специальные сервисы для детей» получила директор по развитию инфраструктурных проектов «Роза Хутор» Анна Дугар-Жабон. Национальную премию «Золотой медвежонок» учредили в 2010 году Ассоциация индустрии детских товаров (АИДТ) и Национальная ассоциация игрушечников России (НАИР). Эта общеотраслевая награда призвана поощрять выдающиеся заслуги компаний в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми. В этом году в конкурсе «Золотой медвежонок» приняли участие более 100 компаний со всей России и из ближнего зарубежья, которые представили почти 200 товаров и услуг в 22 номинациях. Среди призеров — представители Москвы, Московской области, Ярославля, Рязани, Екатеринбурга, Сочи, Перми и Тюмени.

Как сообщали Юга.ру, Музей археологии открылся на курорте «Роза Хутор» в октябре 2018 года. За несколько месяцев его посетили более 15 тыс. человек. В коллекции музея — исторические материалы, полученные в ходе археологических работ в районе строительства олимпийских объектов в 2010–2014 годах. Экспонаты наглядно иллюстрируют историю края: c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени.