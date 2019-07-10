В Сочи компания незаконно построила дробильно-сортировочный завод

В Сочи транспортная прокуратура потребовала от владельцев дробильно-сортировочного завода устранить нарушения земельного законодательства

Установлено, что в Адлерском районе в полосе отвода Северо-Кавказской железной дороги находится дробильно-сортировочный завод по переработке песчано-гравийной смеси, принадлежащий ООО «ИСПЭ-Строй».

Конструкцию возвели самовольно, а территорию занял гражданин, у которого не было документов, устанавливающих право на землю, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

На ООО «ИСПЭ-Строй» завели дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (Самовольное использование земельного участка).