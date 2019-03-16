На месте снесенных торговых павильонов в Адлерском районе Сочи планируют благоустроить сквер

Краснодарский край

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Ранее суд признал незаконным работу небольшого рынка, состоящего из тридцати торговых павильонов

15 марта пресс-служба администрации Сочи опубликовала релиз о том, что в Адлере начался демонтаж тридцати торговых павильонов, построенных в прибрежной зоне курортного поселения.

В нем говорится также о том, что собственники должны были убрать их сами по решению суда, но не сделали этого.

После того, как площадь под ними будет полностью освобождена, здесь может появиться новый городской сквер.

В начале марта Юга.ру писали о том, что власти Сочи объявили дату официального открытия курортного сезона. В этом году во время традиционного праздника запланировано проведение городского шествия «КарнавалЛето в Сочи».

Напомним, в феврале в Краснодаре демонтировали рынок на пересечении улиц Бургасской и Стасова. Мэр города Евгений Первышов заявил, что в краевом центре не должны больше появляться незаконные торговые точки, а также упомянул, что скоро будет обновлен внешний вид всех остановочных пунктов.

Сочи Торговля
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