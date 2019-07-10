Стритрейсер из Новороссийска открыл бутылку бампером машины во время дрифта

Краснодарский край

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Автогонщик из Новороссийска в июле присоединился к челленджу BottleCapChallenge и открыл бутылку бампером машины

Как писали Юга.ру, в конце июня знаменитости начали выкладывать в соцсетях видео с хэштегом #BottleCapChallenge, на которых они ногой отвинчивают крышку с бутылки. Вызов уже приняли супермодель Кендалл Дженнер, певец Джастин Бибер и его жена Хейли, американский диджей Дипло и другие. В состязании поучаствовала самоедская собака: она открыла бутылку задней лапой.

К челленджу присоединился и сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Он с разворота ногой снял крышку.

Также в челлендже поучаствовал автогонщик из Новороссийска. Он выложил в своем инстаграме видео, на котором ему удалось открыть бутылку задним бампером машины. Со слов молодого человека, у него получилось это сделать с четвертой попытки.

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