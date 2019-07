Стритрейсер из Новороссийска открыл бутылку бампером машины во время дрифта

View this post on Instagram

Рязань! @RDS_south готовьте стены #bmwe36 #e36 #bmwdrift #e36brift #drifting #streetdrift #jdmnation #driftnation #driftlife #widebody #jdmdaily #drifttaxi #driftking #driftworks #driftbuild #stance #driftst #stanceworks #m50 #savstyle30 #m3 #bimers #sochi #rdsюг #rds #formuladrift #garage30 #hgkracing #новороссийск #bottlecapchallenge