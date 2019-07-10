Владельцам жилья в центре Краснодара расскажут о требованиях к градоформирующим объектам

Жителям центра Краснодара расскажут, как обращаться с домами, которые вошли в список ценных градоформирующих объектов

В проект вошел 271 объект культурного наследия и 433 объекта ценной градоформирующей застройки. Также предмет охраны включил в себя объемно-пространственную структуру поселения, историческую планировку кварталов, композицию и силуэт застройки, охраняемые панорамы и виды.

Приказ об утверждении предмета охраны, границ и требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения Краснодара власти утвердили в марте. В историческое поселение включили 113 кварталов застройки в центральной части города, четыре зеленые зоны, две площади, Всесвятское кладбище — всего 417 га.

О требованиях, связанных с использованием указанных 433 объектов, жителям города расскажут на специальных встречах. Их организуют совместно краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия и администрация города. К участию в мероприятиях также приглашены разработчики проекта предмета охраны исторического поселения. Встреча с жителями Западного округа пройдет 11 июля, с жителями Центрального округа — 18 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэр Краснодара Евгений Первышов подчеркнул, что эти встречи нужны, чтобы жители ценных домов узнали информацию из первых рук и получали ответы на все вопросы.

«Если структурным подразделениям администрации понятен статус находящихся в муниципальной собственности градоформирующих объектов, то у жителей, владельцев теперь уже ценных зданий, много вопросов. Поэтому важно, чтобы права и обязанности людям разъяснили именно специалисты курирующего сохранение исторического наследия управления, которое издало приказ о предмете охраны. Благодарен начальнику краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия Роману Семихатскому за то, что он участвует в организации этих встреч», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.