Тело мужчины с привязанной к ноге гирей вынесло на пляж в Крыму
В Симферопольском районе 7 июля на пляж выбросило тело мужчины, к ноге которого была привязана гиря
На берегу пляжа в поселке Николаевка Симферопольского района следователи нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. К его ноге была привязана гиря.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Личность погибшего установлена.
Следствие выясняет обстоятельства гибели мужчины, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым.
В группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» 9 июля опубликовали видео, снятое на пляже очевидцами. На кадрах видно, как тело мужчины волной прибивает к берегу, а в районе головы у него висит гиря. В подписи говорится, что у мужчины не было кистей и головы.
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