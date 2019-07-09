Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

В Брюховецком районе 8 июля случилось ДТП с грузовиком, в котором погибли два человека

Авария произошла в 14:40 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Renault Duster на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу машине DAF с полуприцепом, в результате произошло столкновение.

Водитель легковушки и его 57-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.