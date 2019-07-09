Семь человек пострадали при столкновении КамАЗа и автобуса Пермь — Геленджик
В Кореновском районе 8 июля произошла авария с участием КамАЗа и рейсового автобуса, который ехал из Перми в Геленджик
ДТП случилось в 23:40 на 1281-м км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, водитель автобуса Setra не выдержал дистанцию и столкнулся с КамАЗом, который ехал впереди него.
В результате аварии пострадали семь человек. Им оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались. Пассажиров пересадили на другой автобус и отправили по месту назначения, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Кореновском районе вечером 7 июля произошло ДТП с двумя большегрузами. В результате аварии пострадал один человек, также на дороге образовалась пробка.
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