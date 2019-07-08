На Кубани ДТП с большегрузами заблокировало трассу

Авария случилась в 21:30 на трассе М4 «Дон» под Кореновском. По предварительным данным, водитель МАЗа врезался в стоящий на обочине КамАЗ. От удара МАЗ развернулся и опрокинулся на дорогу, перекрыв движение.

В результате ДТП пострадал водитель МАЗа, также на дороге образовалась пробка. Последствия аварии устранили через несколько часов и движение возобновилось, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.